Fans als Antreiber: Siegen statt fliegen!

Knapp 47 Stunden, nachdem die Bulls in Wien in der Overtime mit 1:2 abgeblitzt sind, wartet am Dienstag in der Eisarena das erste „Matchpuck-Spiel“. In dem die Capitals mit einem vierten Sieg das Finale gegen KAC perfekt machen können. Davon will kein Eisbulle etwas wissen, allen voran „Fastpensionist“ Trattnig: Mit dem zweiten Heimsieg soll der Freitag-Showdown in Wien erzwungen werden. Ist da mehr Motivation oder Druck? „Motivation - wir wollen vor eigenem Publikum wieder den Ausgleich machen“, brennt Michi Schiechl. „Zu können ist besser als zu müssen“, sieht Trainer Cameron weniger Druck bei den Caps, die mit Schneider auch den Eishockeyliga-MVP der Saison stellen.