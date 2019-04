Schlank trotz Bürojob - so einfach geht‘s!

Sie arbeiten seit mehr als zehn Jahren im Büro und haben deutlich zugenommen? Das liegt vor allem an der mangelnden Bewegung, am fettreichen Kantinenessen, den süßen Snacks am Nachmittag und dem langen Sitzen. Nach der Arbeit freut Sie der Sport auch nicht mehr? Kein Problem, denn mit den richtigen Snacks kommen Sie schlank durch den Büroalltag!