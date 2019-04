Stuttgart an Glasner dran - Ex-„Bulle“ mit Absage!

Auch Glasner könnte ihn nach Deutschland folgen. Der LASK-Chefcoach wird als Nachfolger von Markus Weinzierl in Stuttgart gehandelt. Gegenüber der „Bild“ werden Verhandlungen aber (noch) dementiert: „Thomas Hitzlsperger (Anm. d. Red.: Stuttgart-Sportvorstand) hat in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass er und Markus Weinzierl gemeinsam in die Zukunft denken, die Planungen vorantreiben und derzeit alle Konzentration dem Kampf um den Klassenerhalt gilt.“