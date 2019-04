Rose: Sprung vom Bullen- auf den Fohlenrücken

Auch der Stab im Visier

Kommt ein Klub, der die in Roses Kontrakt vorhandene Ausstiegsklausel von gut 2,5 Millionen Euro bedient, kann Rose gehen. Was gestern in Salzburg im Nachhinein für Aufregung gesorgt haben könnte: Eberl will in Gladbach nicht nur einen neuen Trainer. Vielleicht nimmt Rose, wenn er denn zu Gladbach geht, gar den ganzen Stab mit. Das ist aber zum gefühlt fünfzigsten Mal in der Causa Rose - exakt - Spekulation!