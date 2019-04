TripAdvisor: Das sind die besten Airlines der Welt

Platz 1: Fluggast im Mittelpunkt

Ein User auf TripAdvisor: „X-mal mit SIA geflogen. In diesem Fall das dritte Mal nach Singapur. Auf welche Art sollte man sonst in dieser Klasse so angenehm reisen? Der Service, die Verpflegung und das Unterhaltungsprogramm - alles top. Wie bei SIA üblich, steht der Fluggast im Mittelpunkt - und so soll es ja sein, selbst kleine Extras werden ohne Probleme erfüllt.“



Platz 2: „Alles perfekt geklappt“

„Qatar Airways bietet eine gute und preislich adäquate Alternative zu anderen Airlines. Das Service an Bord ist sehr gut und die Mitarbeiter sehr um das Wohlergehen bemüht - auch in der Economy Class. Die Sitze sind bequem, das Interieur des Fliegers wirkt auch hinten in der ,Holzklasse‘ sehr elegant. Es ist zudem alles sauber. Wir bekamen ausreichend zu essen und zu trinken: Man konnte zwischen drei ganz unterschiedlichen Menüs wählen. Insgesamt hatten wir vier Flüge mit der Airline und alles hat perfekt geklappt“, schwärmt ein anderer über Qatar.