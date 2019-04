Tiroler Polizei zerschlug Profi-Schlepperbande

Vier Festnahmen vor Ort

Bei den festgenommenen Schleppern handelt es sich um einen in der Schweiz wohnhaften 47-jährigen afghanischen Staatsbürger sowie zwei in Tirol wohnhafte türkische Staatsbürger (29 und 40 Jahre alt). Nach derzeitigen Ermittlungen wurden die geschleppten Personen in Mals in Südtirol aufgenommen. Die Gesamtorganisation geht von einer kriminellen Gruppe in Istanbul aus. Bei allen geschleppten Personen handelt es sich um türkische Staatsbürger kurdischer Zugehörigkeit, die in der Folge in Deutschland um Asyl ansuchen wollten.