Universität droht Klage nach Panne bei Prüfung

„Es gibt keine Rechtsgrundlage, die besagt, dass die Ergebnisse der Fachprüfung einfach so aberkannt werden können. Das hat uns der Anwalt, der mit diesem Fall betraut ist, mitgeteilt“, berichtet Tobias Neugebauer, Mitglied des Sozialdemokratischen Studentenverbands. Viele wütende Studenten haben sich in den vergangenen Tagen per Mail oder Facebook an die Studienvertretung und an die ÖH gewandt, um ihrem Ärger Luft zu machen.