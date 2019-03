Hüttenbrand griff auf den Wald über!

In Mariahof nordwestlich von Neumarkt rückten am Samstag 45 Feuerwehrleute zu einem Großeinsatz aus. Aus unbekannter Ursache war eine Holzhütte in Brand geraten. Das Feuer beschädigte einen in der Nähe abgestellten Traktor und griff auf den Wald über, wobei 250 Quadratmeter betroffen waren. Den Einsatzkräften gelang es rasch, die Flammen zu ersticken. Mit dieser Meisterleistung verhinderten sie eine Katastrophe.