„Yoshi‘s Crafted World“: Kunterbunt und zuckersüß!

Wer findet alle Hündchen?

Neben den zusätzlichen Ebenen in den Levels bringen noch weitere Features Tiefe ins Spiel: Bisweilen kriegt Yoshi Unterstützung, etwa von freundlichen Hündchen, oft finden sich in den Levels kleinere und größere Rätsel, in manch einem Level kämpft sich Yoshi auf herumrasenden Fahrzeugen ins Ziel. Hat man einen der rund 40 Level beendet, kann man ihn nochmals in einem alternativen Modus durchspielen, in dem man drei Hundewelpen aufspürt.