Geschirrspülmittel aus Mondsee jetzt noch grüner

Start in Deutschland

In Deutschland sind die neuen Produkte bereits erhältlich, zudem im eigenen Online-Shop. Die nächsten Schritte sollen die Mondseer auf den österreichischen und französischen Bio-Markt führen. Dygruber hat die Ketten denn’s und Reformstark Martin im Visier. „Wir geben uns zwei, drei Jahre Zeit, dann sind wir Marktführer“, so der 51-Jährige. Was ihn so sicher macht? „Wir sind die einzigen, die das Geschirr auch wirklich sauber machen.“