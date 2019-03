ICE-Terror: Haarscharf an Blutbad vorbeigeschrammt

Unweit des ersten Tatortes fanden deutsche Ermittler eine Flagge der islamistischen Mörderbande IS und ein zweiseitiges Bekennerschreiben in arabischer Schrift. Die düstere Drohung darin: weitere europaweite Angriffe auf den Bahnverkehr - solange europäische Staaten den IS bekämpfen. Dieser Brief bzw. der verwendete Drucker führte das Wiener Landesgericht nun zu einem Gemeindebau mitten in der Bundeshauptstadt. Im Visier der Terror-Razzia: der verheiratete Iraker.