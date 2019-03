Novak Djokovic schon im Achtelfinale out

Bereits im Viertelfinale steht sensationell der kanadische Teenager Felix Auger-Aliassime, der den Georgier Nikoloz Basilashvili 7:6(4), 6:4 besiegte. Der 18-Jährige ist der erste Qualifikant in der Runde der letzten acht von Miami seit Guillermo Canas 2007. Sein nächster Gegner ist der Kroate Borna Coric. Bei den Damen scheiterte die als Nummer 3 gesetzte Tschechin Petra Kvitova im Viertelfinale in drei Sätzen an der Australierin Ashleigh Barty.