Liftstopp? „Das Zillertal braucht keine Zurufe“

Sie bestreiten aber nicht, dass die Verkehrsbelastung die Grenze erreicht hat? An Winter-Samstagen ist man ja quasi im Tal eingesperrt.

Ja, es gibt Stoßzeiten. Aber die Einheimischen sehen das entspannter als viele Auswärtige glauben. Zum Baumarkt in Wörgl oder Schwaz muss man nicht unbedingt am Samstag zur schlechtesten Zeit fahren. Und einen Gast hört man selten jammern. Wenn ich selbst an die Adria fahre, brauche ich für die letzten 15 Kilometer auch eine Stunde.