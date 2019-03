Doppelpack von Vanek, „Shorthander“ von Grabner

Grabner brachte sein Team in der 8. Minute mit einem Tor in Unterzahl mit 1:0 in Führung. Für den 31-jährigen Villacher war es bereits der sechste „Shorthander“ in dieser Saison, womit er die Liga anführt, obwohl er 41 Spiele wegen einer Augenverletzung ausgefallen ist. Mit der dritten Niederlage hintereinander sind die Coyotes acht Spiele vor Ende des Grunddurchgangs auch wieder aus den Play-off-Rängen gefallen.