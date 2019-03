Die ersten Bilder des Dopinglabors des Schreckens!

Der früher im Radsport aktive Arzt betrieb laut den Ermittlungen der „Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I für Dopingvergehen im Sport“ seit Ende 2011 an Profisportlern Blutdoping. Der Mediziner mit Praxis in Erfurt und vier seiner Helfer befinden sich in Untersuchungshaft. Nach dem Arzt, einem Mann in Erfurt, einer Frau und einem bereits von Österreich an Deutschland ausgelieferten Mann wurde laut Oberstaatsanwalt Kai Gräber am Montag eine fünfte Person aus dem Netzwerk festgenommen. Der 38-jährige Deutsche habe Blutbeutel transportiert und ohne medizinische Ausbildung Blutdoping an anderen durchgeführt. Dem Arzt drohen zwischen einem Jahr und zehn Jahren Haft, so Gräber.