Großbrand im Ortszentrum

Die Freizeit am Wochenende hatten sich die freiwilligen Feuerwehrleute wohl anders vorgestellt. Doch schon am Sonntagvormittag wurden sie zum Einsatz gerufen: Ein Anrainer in Göstling an der Ybbs hatte gesehen, dass dichter Qualm aus Dach und Rauchfang des Nachbarhauses aufstieg - Alarm! Ein weiterer Nachbar sorgte dafür, dass alle Hausbewohner rasch das Gebäude verließen. „Der Brand bereitete sich rasch über die gesamte Dachkonstruktion aus“, berichten die Löschtrupps, die gleich von mehreren Feuerwehren aus den Bezirken Scheibbs und Amstetten gestellt wurden.