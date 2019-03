Marco Rose sorgt für eine Salzburg-Premiere

Nicht nur weil der gebürtige Leipziger 2018 mit den „Bullen“ dank des Halbfinal-Einzugs in der Europa League rot-weiß-rote Fußball-Geschichte schrieb oder den fünften Titel in Serie in die Mozartstadt holte. Sondern auch weil der 42-Jährige mit seiner Freundlichkeit und Natürlichkeit viele Fan-Herzen im Nu erobert hat. Nach Erhalt des Glaspokals ließ der „Kumpeltyp“ mit seinen Aussagen erahnen, warum er so gut ankommt.