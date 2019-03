Viktoria Schnaderbeck von Fan-Zuspruch überwältigt

Nun gab’s am Donnerstag, rund sieben Monate später, das erste kleine Comeback. „Da bin ich daheim beim 4:0 gegen Bristol erstmals auf der Bank gesessen. War auch ohne Einsatz toll, endlich bei der Mannschaft zu sein.“ Allerdings: Die 28-jährige Steirerin hat beim Tabellenzweiten, der nach Verlustpunkten führt, auf Rasen erst drei Trainingswochen in den Beinen. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Richtung, in die es geht, ist sehr positiv.“