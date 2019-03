„Noch nie erlebt“ - Hinteregger lobt Hütter

Der Kärntner ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass er in der kommenden Saison lieber in Frankfurt als in Augsburg engagiert wäre - allein schon aus Gründen der eigenen sportlichen Entwicklung. „Ich habe in Augsburg bemängelt, dass ich größtenteils gegen junge Stürmer trainiert habe und nie so gefordert worden bin. Jetzt in Frankfurt habe ich meistens das Vergnügen mit Rebic (Anm.: kroatischer Vizeweltmeister). Wenn man Tag für Tag gegen ihn verteidigen muss, ist das ein großer Punkt, dass man in den Spielen gute Leistungen bringt.“