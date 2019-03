Kühbauer: „Bei 3:0 wäre das Spiel anders gewesen“

Thomas Murg (Rapid-Torschütze):

„Die zweite Hälfte von uns war sehr schlecht. Wenn wir so spielen wie nach dem Seitenwechsel, haben wir oben nichts verloren. Vielleicht ist es in der zweiten Hälfte auch an der Fitness gelegen, in diesem Bereich muss jeder noch mehr machen.“ Zu den Pfiffen nach Schlusspfiff: „Nach so einer zweiten Hälfte haben wir es nicht anders verdient.“