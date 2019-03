Falt-Smartphone Huawei Mate X im ersten Kurztest

Erst wenn man das Display an der Rückseite anschaltet oder die Arretierung des Displays per Knopfdruck löst und den Bildschirm mit 2480 mal 2000 Pixeln Auflösung unter gut spürbarem Widerstand vollständig auffaltet, bis man ein fast quadratisches Tablet in Händen hält, wird offensichtlich, was man da in Händen hält. Das sorgt zu Beginn für einen gehörigen Wow-Effekt.