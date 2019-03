Tausende Tränen für Promi-Wirt

Weiße und violette Blumen zierten den Sarg von Erich T., während der Pfarrer das Gebet sprach. Kein Platz blieb in der Kirche leer. Die Anteilnahme an der Trauerfeier um den tragisch verstorbenen Erich T. (57) war immens – geschätzt dürften an die 1500 Menschen dem Begräbnis beigewohnt haben. Noch bevor die Trauernden das Gotteshaus betraten, standen sie um den Sarg und es begann leicht zu rieseln. In einem Moment öffneten sich die Wolken und ein Sonnenstrahl erhellte den Platz vor der Kirche. Während aus etlichen Augen Tränen flossen, sendeten Jagdhornbläser und Blasmusikanten einen klangvollen Abschiedsgruß. Es war eine Trauerfeier für einen Menschen „mit Herz“.