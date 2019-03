Wird echter Violetter der große Austria-Retter?

Das große „Köpferollen“ in der Bundesliga ging am Verteilerkreis weiter - aber so richtig! Nicht nur, dass nach der 1:3-Bankrotterklärung gegen Altach Thomas Letsch als bereits achter Erstliga-Coach der Saison gehen musste, zog der Klub auch die Zweitliga-Reißleine, beurlaubte Andi Ogris. „Das eine hat mit dem anderen aber null zu tun“, so Sportchef Ralf Muhr. Die große Frage lautet nun: Wird ein Violetter der große Retter?