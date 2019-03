Wegen Hinweis auf Tempolimit: Lenker rastete aus

Auf die Tempobeschränkung wies ein einheimischer Autofahrer (44) am Samstagabend einen 30-jährigen Lenker in der 30er-Zone in Zell am See hin. Der Jüngere wurde daraufhin aggressiv. „Ich überfahre dich!“, schrie er. Der 44-Jährige fuhr weiter und erstattete Anzeige bei der Polizei. Daraufhin wurde der aggressive Lenker gestoppt. Er stritt den Vorfall ab, wurde aber trotzdem angezeigt.