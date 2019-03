Opfer mit abgeschlagener Bierflasche verletzt

Eskaliert ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit zwischen drei jungen Männern in Graz. Zwei von ihnen sollen das 19-jährige Opfer niedergeschlagen haben, einer ihm dann mit einer abgebrochenen Bierflasche eine Schnittwunde an der rechten Schulter zugefügt haben. Beide Tatverdächtige sitzen nun im Gefängnis.