Prostituierte & Freier auf frischer „Tat“ erwischt

Die Polizei hatte entlang der üblichen Routen für die illegale Straßenprostitution, an der Vogelweider- und an der Sterneckstraßen, sowie in nahen Gassen kontrolliert. Zwei Rumäninnen (29 und 35 Jahre alt) wurden vorerst angezeigt. Eine Stunde danach stand die ältere Frau schon wieder an der Straße. Die Polizisten konnten beobachten, wie sie in das Auto eines Mannes stieg. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, waren die Dame und der Freier schon am „Werk“. Sie wurden unterbrochen, beide kassierten eine Anzeige und mussten Bußgeld zahlen.