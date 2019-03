Ferrari F8 Tributo: Mit dem stärksten Serien-V8

Die Front ist stark vom Einbau des S-Duct geprägt. Die Lösung, die bereits beim 488 Pista zum Einsatz kam, wurde hier entsprechend der Änderungen an der Front des neuen Wagens überarbeitet. Der S-Duct allein sorgt für eine 15-prozentige Steigerung des Anpressdrucks im Vergleich zum 488 GTB. Neue kompaktere, horizontale LED-Frontscheinwerfer haben es den Aerodynamiktechnikern ermöglicht, neue Bremskühlschächte in Kombination mit jenen außen am Stoßfänger einzubauen. So verbessert sich der Luftstrom im gesamten Radgehäuse und es ist kein größeres Bremssystem aufgrund der höheren Geschwindigkeiten des Fahrzeugs nötig.