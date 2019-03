„Super-Oldie“ Gruber erweitert Medaillen-Sammlung!

Auch im dritten Kombi-Bewerb haben Österreichs Kombinierer bei der Nordischen Heim-WM in Seefeld eine Medaille geholt! Ex-Weltmeister Bernhard Gruber musste sich am Donnerstag im Normalschanzen-Wettkampf nur dem Norweger Jarl Magnus Riiber um 1,4 Sekunden geschlagen geben, Bronze ging an den Japaner Akito Watabe (+4,6 Sek.). Der Steirer Franz-Josef Rehrl (+29,8) wurde Vierter - Gruber hatte mit Rehrl bereits im Team-Sprint von der Großschanze Bronze geholt.