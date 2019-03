Mutter fleht: „Lasst sie die Schule wechseln!“

Maria (Name geändert) musste wieder zurück. An jenen Ort, an dem das Vergewaltigungsopfer von Mitschülern verachtet und beschimpft wird. Denn die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam: „Lasst sie die Schule wechseln“, fleht die Mama der 14-Jährigen - „so schnell wie nur möglich!“