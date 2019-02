Volkswagen macht „Jetta“ zur Günstigmarke in China

Der Jetta ist als Stufenheckversion des Bestsellers Golf bekannt und wird weltweit in verschiedenen Versionen verkauft. Für Chinesen hat der Name laut VW eine besondere Bedeutung, da mit dem Wagen vor fast 30 Jahren die Motorisierung breiter Bevölkerungsschichten begann. Er ist damit vergleichbar mit dem VW Käfer in Deutschland. „Jetta“ ist die erste Marke von Volkswagen, die ihren Ursprung in einem Fahrzeugmodell hat.