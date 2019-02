Das sind die besten Fotos der Welt und Österreich

Bauer ist in Linz als Fotograf tätig und auf Architekturfotografie spezialisiert. Er studierte an der Hochschule für Kunst und Industriedesign in Linz und befasste sich im Rahmen eines spezifischen Projektes mit dem Abriss der alten Anton Bruckner Privatuniversität, was auf dem Gewinnerfoto eindrucksvoll zu sehen ist.