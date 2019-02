Übersehene Geschwister

Wut, die sich irgenwann einmal Luft macht

Außen vor und doch mittendrin: „Manchmal fühlt es sich so an, als habe mein Bruder mir die Mutter weggenommen, als er krank wurde“, erzählt eine Betroffene. Ihren Ärger darüber kann sie aber nicht gegen ihn richten, er ist schließlich krank. Und auch bei der Mutter weiß sie: Sie strengt sich schon genug an. Vielen geht es so wie ihr. Sie werden zur Nebensache im Familiengefüge. Familientherapeuten und Selbsthilfegruppen für Angehörige psychisch Erkrankter sind eine wichtige Unterstützung.