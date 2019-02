Britin gibt Kampf auf: „Dann erschießt mich halt“

„Das einzige Sichere am Leben ist, dass keiner mit dem Leben davonkommt"

Mit dem Todesurteil habe sie sich nun abgefunden, sie will es nicht mehr anfechten. „Es ist jetzt nicht mehr so schlimm für mich, mich dem Erschießungskommando zu stellen. Es ist nicht unbedingt ein Tod, den ich mir aussuchen würde, aber ich würde mir auch nicht wünschen, qualvoll an Krebs zu sterben“, so die 62-Jährige. Sie habe nur einen Wunsch: Dass ihre Familie es nicht mit ansehen muss. „Ich will überhaupt kein Aufhebens darum machen. Das einzige Sichere am Leben ist, dass keiner mit dem Leben davonkommt.“