Neuer Anbieter bringt Strom zum Tagespreis

Bei Wien Energie etwa zahlt man derzeit z. B. 8,95 Cent je Kilowattstunde (Optima Tarif), an der maßgeblichen deutschen Strombörse Epex hingegen heute rund 4,7 Cent. „Wir kaufen den Strom dort und geben den gerade aktuellsten Preis erstmals auch an Privatkunden und kleine Betriebe mit einem kleinen Aufschlag plus drei Euro Grundgebühr im Monat weiter“, so Harri Mikk, Gründer des Anbieters Spotty, der nach dem Baltikum auch in Schweden und nun Österreich tätig ist.