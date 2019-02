Djokovic gesteht: „Ich hatte mentale Probleme“

Am Red Carpet busselte er sich noch quietschfidel mit Gattin Jelena durchs Blitzlichtgewitter. Etwas später wurde Novak Djokovic bei der Ehrung durchaus nachdenklich. „Ich hatte in den vergangenen zwölf Monaten viele mentale Probleme und zweifelte an mir“, erklärte er anlässlich seiner Auszeichnung als Sportler des Jahres bei den 20. Laureus World Sports Awards in Monaco (siehe Video oben).