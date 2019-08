Haben Sie schon von Jahrgangs-Sardinen gehört?

Der Trend stammt aus Frankreich, wo die Sardinen meist am Ende der Saison, also im September, gefangen werden. Dann haben Sie die ideale Größe und anscheinend auch die perfekte Balance von Omega-3 und -9 Fettsäuren. Frisch gefangen, werden sie direkt verarbeitet und ganz besonders dicht aneinander in kalt gepresstem Olivenöl eingelegt.