Ski-Feiertag! Hirscher führt Dreifachsieg an

Mit zwei fabelhaften Slalom-Fahrten hat Marcel Hirscher am Sonntag einen weiteren Eintrag in das Rekordbuch des Skisports geschafft. Der Salzburger holte unsere erste Goldene von Aare und führte damit einen heroischen Dreifachsieg des ÖSV an. Sportkrone.at-Chef Max Mahdalik wirft im WM-Studio einen Blick zurück auf Österreichs Ski-Feiertag - zu sehen und hören oben im Video!