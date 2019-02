Salzkönig Henrik fühlt sich in Aare pudelwohl

Insgesamt 15 Slaloms hat Henrik Kristoffersen im Weltcup gewonnen. Doch der letzte Sieg, über ein Jahr zurück, gelang am 21. Jänner 2018 in Kitzbühel. Danach scheiterte der Norweger zumeist an der Übermacht von Marcel Hirscher oder aufstrebenden Talenten wie Clement Noël. Doch vor seinem WM-Titel im Riesentorlauf am Freitag hat der 24-Jährige auch nur einen RTL gewonnen - und das lag vier Jahre zurück. Im März 2015 in Méribel herrschten ähnliche Bedingungen wie in Åre - mit Salz präparierte Pisten.