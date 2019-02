Zweiter Einspruch gegen deutsche 5G-Versteigerung

Der Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland drohen langwierige Verzögerungen. Der Netzbetreiber Vodafone stellte am Freitag einen Antrag auf Eilrechtsschutz beim Kölner Verwaltungsgericht. Vorige Woche hatte bereits Telefonica per Eilantrag vor Gericht Einspruch erhoben.