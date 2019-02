Ronaldo-Gegner hat bei Sturm Graz keinen Freibrief

Auf den „Einschlag“ des 29-Jährigen in Österreich ist auch Roman Mählich gespannt. „Er hat viel Qualität, so viel wissen wir. Und von der Erfahrung her kommen in Österreich nicht viele mit ihm mit. Aber eine Visitenkarte spielt nicht Fußball“, erteilt Mählich dem vermeintlichen „Kapazunder“ keinen Freibrief. „Er muss sich beweisen, die Vergangenheit zählt nicht. Jetzt muss er einmal fit werden. Dannhängt’s davon ab, wie schnell er Fuß fasst. Bei Jakupovic oder Mensah hat’s schnell geklappt.“Mählich, der morgen(14.30, Messendorf) gegen Domzale testen lässt, hätte den neuen „Torero“ lieber früher als später dabei. „Wir wären ja dumm, wenn wir auf einen wie ihn nicht zurückgreifen.“