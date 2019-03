Das ist das beliebteste Essen der Welt!

Wie isst die Welt? Komplett unterschiedlich: Hierzulande liebt man Wiener Schnitzel, in Deutschland ist es die Currywurst, die Italiener verzichten niemals auf Pasta und die Briten bevorzugen Pie in allen Variationen. Dennoch gibt es ein Gericht, welches weltweit am liebsten gegessen wird. Wir verraten Ihnen, welches das ist.