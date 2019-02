Die harmonischsten Sturm-Duos Europas

Traumpaar Sarabia und Ben Yedder

Auf Platz eins rangiert ein (noch) eher unbekannteres Duo: Pablo Sarabia und Wissam Ben Yedder vom FC Sevilla. Beide spielen seit 2016 in Sevilla und scheinen spätestens in der laufenden Saison so richtig zueinander gefunden zu haben. Von den 20 Treffern, die sie insgesamt erzielten, legten sie sich neun gegenseitig auf. Ein echter Treuebeweis. Zusammen schossen sie so 53 Prozent aller Ligatore des Vereins. Wie wichtig sie für Sevilla sind, bewiesen Sarabia (25 Jahre) und Ben Yedder (28) erst am vergangenen Spieltag. Beim Spielstand von 0:2 drehten die beiden die Partie gegen SD Eibar im Doppelpack und erzielten innerhalb der letzten Minuten zwei Treffer. Das Tor von Ben Yedder legte - wer auch sonst - Sarabia mustergültig vor.