Sexualstraftäter darf im Parlament auftreten!

In U-Haft bekannte sich Drechlser nicht schuldig. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte er, dass er sich dann bei der Verhandlung schließlich schuldig bekannte - aber nur, weil er die Wahl zwischen viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe mit anschließendem Maßnahmenvollzug bei weiterem Bestehen auf seine Unschuld oder dreieinhalb Jahren plus Maßnahmenvollzug, falls er sich schuldig bekenne, gehabt habe. „Ich wusste gar nicht, was der Maßnahmenvollzug ist, und dass das eine Auswirkung hat auf die Haftdauer“, erzählte er in dem Interview. Warum er sich schuldig bekannte? „Ich werde doch nicht ein Jahr länger sitzen, nur weil ich stur auf der Wahrheit bestehe.“