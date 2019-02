Fogdö: In Aare geriet sein Leben aus den Fugen

Es ist 24 Jahre her, als der damalige beste Slalomfahrer der Welt, Thomas Fogdö, im Training in Aare gegen einen Baum prallte und sein Rücken brach. Seitdem ist der Liebling der Schweden querschnittsgelähmt. 24 Jahre später erinnerte sich Fogdö (48) in einem Podcast von „Olympic Channel“ an die tragischen Geschehnisse des 7. Februars 1995 und erzählte auch, was danach geschah.