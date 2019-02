Es knattert im Ennstal: Airbus testet Helikopter

Ein neuartiges Knattern erfüllt dieser Tage das Ennstal. Airbus testet in Niederöblarn ein Sensoren-System, das seinen Hubschrauber H145 auch bei schlechter Sicht einsatzfähig macht. Spannend: Dessen militärische Variante ist in der engsten Auswahl für die Nachfolge der Alouette III am nahegelegenen Fliegerhorst Aigen.