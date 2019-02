Kurz besucht das Machtzentrum der US-Politik

„Trump wird versuchen, Kurz von ,America first‘ zu überzeugen“

Doch Trump hat Kurz nicht zum Sightseeing eingeladen. Sondern wegen Wladimir Putin. Viermal hatten sich der Kanzler und der russische Präsident im Jahr 2018 getroffen. Weswegen von der US-Botschaft in Wien mit Hochdruck an einem „Ausgleich“ zwischen Kurz und Trump gearbeitet wurde. Was man sich erwarten kann? „Trump will sich über Kurz eine Schiene zu den konservativen Rechten Europas legen. Und er wird versuchen, Kurz vom ,America first‘ zu überzeugen“, sagt der Wiener Politologe und US-Experte Heinz Gärtner. „Das kann den Kanzler vor allem in Bezug auf Nord Stream 2 in Argumentationsnot bringen.“