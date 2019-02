Kanzler Kurz auf Diplomatie-Trip bei Donald Trump

Politisch heiße Zeiten für Trump

Der Besuch von Kurz bei Donald Trump findet in politisch heißen Zeiten statt. Denn weil ihm der Kongress bislang die Mittel für den umstrittenen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko verweigerte, kam es zu einem erbitterten Haushaltsstreit und dem längsten „Shutdown“ in der US-Geschichte. Nach fünfwöchiger Haushaltssperre lenkte Trump schließlich ein und verständigte sich mit den Demokraten auf einen dreiwöchigen Übergangshaushalt. Die Frist für einen Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern läuft am 15. Februar ab.