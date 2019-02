Sex mit Mädchen als „Jungbrunnen“ für „El Chapo“

Kurz bevor am Montag im Monsterprozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman die Beratungen der Geschworenen beginnen, sind versiegelten Dokumente veröffentlicht worden, die Einblicke in das kranke Leben des Drogenbarons geben. In den Unterlagen steht unter anderem, dass sich „El Chapo“ 13-jährige Mädchen bringen ließ, um sie zu vergewaltigen - das sei sein „Jungbrunnen“ gewesen. Währenddessen sagte die Ehefrau des Angeklagten, dass Guzman ein „großartiger Ehemann und Vater“ sei.