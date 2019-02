Auto kracht gegen Baum

Und noch ein zweiter Unfall beschäftigte die Exekutive im Bezirk Waidhofen an der Thaya: Gleich in drei geparkte Fahrzeuge krachte ein 34-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Hauptplatz in Vitis. „Als Ursache gab er an, ihm sei plötzlich schlecht geworden“, sagt ein Polizist. Der Lenker wurde schwer verletzt.