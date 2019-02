Siemens baut Züge für Londons U-Bahn in Österreich

Kritik an Standort

Der britische Unterhausabgeordnete Phil Wilson hatte in einem an den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan gerichteten Brief kritisiert, dass Siemens zwei Drittel der Züge in Wien bauen und sämtliche Drehgestelle in Graz produzieren wolle. Die Fabrik in Goole, die Siemens bauen wolle, würde für den Auftrag nicht rechtzeitig fertig.